«Власть пытается блокировать информацию о протестах и жестком насилии в стране». БАЖ требует прекратить давление на СМИ

Белорусская ассоциация журналистов выступила с заявлением, в котором потребовала от властей страны разблокировать интернет-доступ к нескольким десяткам сайтов медиа и политических движений, прекратить давление на прессу, а также обеспечить выпуск изданий.

Как отмечается в заявлении, вечером 21 августа стало известно, что Министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к несколькими десяткам сайтов медиа и политических движений. Среди самых известных «Радио Свобода», телеканал «Белсат», «Еврорадио», «Солидарность», Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра «Весна».

Также с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту ОО «Белорусская ассоциация журналистов», организация, которая является членом Международной и Европейской федерации журналистов.

Как отмечает БАЖ, 21 августа под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати» сорвало выпуск очередных номеров газет «Народная Воля» и «Комсомольская правда в Белоруссии». В случае с «Комсомолкой» это уже третий случай срыва выхода газеты.

«Белорусская ассоциация журналистов связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников», — подчеркивается в заявлении.

БАЖ считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси и заявляет, что в результате этих действий не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации.

Белорусская ассоциация журналистов требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам.

БАЖ призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Следует отметить, что 21 августа официально заблокированными оказались более 70 интернет-ресурсов. При загрузке сайта появляется сообщение о том, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси в соответствии с законом о СМИ.

Помимо нескольких десятков негосударственных медиа и интернет-ресурсов политической и общественной тематики, также ограничен доступ к платформам «Голос» и «Зубр» и целому списку популярных прокси-сервисов. В число запрещенных попали сервисы ProtonMail и Psiphon.

Напомним, что в Беларуси практически отсутствовал доступ в интернет в течение нескольких суток начиная с 9 августа, когда в стране прошел основной день голосования на президентских выборах. Многие популярные интернет-ресурсы, а также мессенджеры в стране не работали несколько суток вовсе либо с перебоями. Независимые эксперты объясняют это действиями властей, которые, блокируя доступ к интернету, в том числе мессенджерам, пытаются предотвратить массовые уличные акции.

В свою очередь власти, в том числе лично Александр Лукашенко, заявляли, что интернет в Беларуси блокируют из-за границы.

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