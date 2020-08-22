Глава Rakuten Viber: нас в Беларуси затронула жестокость, которую мы видели

По словам генерального директора компании Rakuten Viber, которая владеет сервисом Viber, Джамела Агауа, компанию затронула та, жестокость, с которой столкнулись люди в Беларуси.

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В интервью Forbes он заявил, что «наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице».

Временно офис в Минске был закрыт, чтобы обеспечить безопасность своих работников (до пандемии в минском офисе работали 120 сотрудников, но из-за коронавируса офис был открыт только для тех, кто действительно хотел находиться на своем рабочем месте — 20 человек). Теперь, по его словам, все сотрудники будут работать на удаленке.

Агауа также рассказал, что непосредственно во время акций протеста против несправедливых выборов пострадали два работника. Имен он решил не называть, заметив, что компания внимательно следит за их судьбой: «Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали. Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали».

Глава компании подчеркнул, что «мы не занимаемся политикой в Viber»: «Мы ждем, что насилие прекратится. Люди мирно протестуют. И право мирно протестовать — жизненно важное. Если ты не можешь сказать, что не согласен, то у тебя нет свободы. Люди должны иметь возможность выразить свое несогласие мирно. Мы против любых форм насилия. Люди в Беларуси должны решить свое будущее».

Отказавшись давать оценку Александру Лукашенко, Агауа повторил, что «Viber затронула жестокость, которую мы видели»: «Мы жертвы этого насилия. Опять же, один из наших сотрудников находится в больнице. Он не проявлял жестокости, не был опасен для кого-либо, когда его арестовали. Единственное, чего мы хотим, — это конец жестокости».