Лукашенко назначил нового главу Гродненской области

У Гродненской области появился новый руководитель.

Александр Лукашенко сегодня назначил Владимира Караника председателем Гродненского облисполкома. Эту кандидатуру поддержал местный облСовет.

Выступая на митинге в Гродно, Лукашенко обратился к Каранику, заметив, что тот является «первым губернатором, которого представили прямо на площади».

Напомним, ранее новый руководитель области возглавлял Министерство здравоохранения, к которому у общества была масса вопросов в связи с пандемией коронавируса.

Владимир Караник — уроженец Гродненской области, он окончил здесь мединститут. На посту министра, напоминает Би-би-си, резко ограничил количество информации от своего ведомства. В частности, оно уже давно не публикует статистику по COVID-19 в каждом регионе — только в целом по стране.

После начала протестов написал открытое письмо их участникам и пожаловался на то, что «нормальное человеческое общение» сменилось «ядовитыми постами в социальных сетях». Медиков, которые вышли протестовать, Караник осудил.