Лукашенко: если бы не я, нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы
Александр Лукашенко вновь заметил, что «наелся президентского хлеба». Об этом он заявил на митинге в Гродно.
«Вопрос не в Лукашенко сегодня, — цитирует пресс-служба Лукашенко его слова. — Я наелся этого хлеба [президентского]».
Он предложил на минутку представить, что было бы, если «нет Лукашенко». И сам же ответил: «Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы».
Напомним Лукашенко сегодня назначил нового главу Гродненской области.