Лукашенко: если бы не я, нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы

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Александр Лукашенко вновь заметил, что «наелся президентского хлеба». Об этом он заявил на митинге в Гродно.

Фото president.gov.by

«Вопрос не в Лукашенко сегодня, — цитирует пресс-служба Лукашенко его слова. — Я наелся этого хлеба [президентского]».

Он предложил на минутку представить, что было бы, если «нет Лукашенко». И сам же ответил: «Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы».

Напомним Лукашенко сегодня назначил нового главу Гродненской области.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Персона: Александр Лукашенко Город: Гродно

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