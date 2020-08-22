Лукашенко: в Беларуси иностранцы бузят и подбивают местных на беспорядки
Александр Лукашенко считает, что всю «бузу» в Беларуси устроили иностранцы. Об этом было заявлено на митинге в Гродно.
По его словам, некоторые иностранцы воспользовались возможностью упрощенного въезда на территорию нашей страны в негативных целях: «Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки».
Лукашенко заявил, передает его пресс-служба, что «беспорядки, их ядро, зачинщики — не гродненцы. Они [настоящие зачинщики] сидят под Варшавой, Вильнюсом. И вы видите, куда альтернативщики побежали. Их никто не гнобил, не выгонял из Беларуси. Некоторые сами меня просили, чтобы я их спас и вывез. Некоторые сделали круг через Россию и Украину и там осели».
Он убежден, что координаторы и руководители протеста «сидят за рубежом в соседних странах и даже получают определенную поддержку от их властей».
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