В Польше ответили про соблазн «отсечь» Гродненскую область

Польша не собирается нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава кабинета президента соседней страны Кшиштоф Щерски.

«Польша — это государство, которое последовательно отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами на международной арене. Фундаментом этого закона является принцип суверенитета и территориальной целостности государств. Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — цитирует РАР Щерского.

По его словам, «Польша защищает этот принцип на форуме ООН и реализует его в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, которые нарушают эти принципы».

Александр Лукашенко 21 августа заявил про желание неназванной страны «отсечь Гродненскую область». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал он днем позже.

Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что высказывания Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем.