Задержанного в Пскове бывшего сотрудника белорусского СК вывезли в Беларусь
Бывшего сотрудника Следственного комитета Андрея Остаповича, подавшего в отставку после протестов и задержанного 21 августа в Пскове, вывезли на территорию Беларуси.
По словам адвоката, в дежурной части псковской полиции ему сообщили, что Остаповича выпустили. «Потом неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси», — рассказал
Головин предположил, что к произошедшему причастны сотрудники милиции Беларуси. Какие-либо другие подробности адвокат отказался называть в целях безопасности своего подзащитного.
Бывший следователь пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд из-за коронавируса не смог это сделать.
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