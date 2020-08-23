Задержанного в Пскове бывшего сотрудника белорусского СК вывезли в Беларусь

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Бывшего сотрудника Следственного комитета Андрея Остаповича, подавшего в отставку после протестов и задержанного 21 августа в Пскове, вывезли на территорию Беларуси.

По словам адвоката, в дежурной части псковской полиции ему сообщили, что Остаповича выпустили. «Потом неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси», — рассказал «Дождю» адвокат Остаповича Вячеслав Головин.

Головин предположил, что к произошедшему причастны сотрудники милиции Беларуси. Какие-либо другие подробности адвокат отказался называть в целях безопасности своего подзащитного.

Бывший следователь пытался уехать через Россию в Латвию, но из-за ограничений на выезд из-за коронавируса не смог это сделать.

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Тэги: Следственный комитет Беларусь-Россия Персона: Вячеслав Головин Андрей Остапович Город: Псков

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