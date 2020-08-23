СК заверяет, что гибель Никиты Кривцова не связана с протестами

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Тело 28-летнего активиста нашли 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов на улице Парниковой в Минске.

По предварительным данным Следственного комитета, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, уточнили в пресс-службе ведомства.

«Указанный молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа текущего года. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску», — указано в сообщении СК.
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Тэги: белорусская оппозиция гибель СК Персона: Никита Кривцов

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