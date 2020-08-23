Министерство промышленности ищет дополнительную рабочую силу
По сообщению пресс-службы Министерства промышленности, отдельным предприятиям требуется «дополнительная численность производственного персонала».
Унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт», входящее в состав холдинга «Горизонт»,
ЗАО «Атлант» требуется около 200 рабочих слесарей-сборщиков бытовой техники, а с сентября потребность еще возрастает.
ОАО «Минский электротехнический завод» требуются дополнительно машинисты мостового крана, операторы окрасочно-сушильных линий и агрегатов, фрезеровщики, электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах.
В Могилеве ОАО «Ольса» дополнительно требуются штамповщики, большая потребность в швеях.
ОАО «Гомсельмаш» нужны подсобные рабочие, токари, операторы лазерных установок и др.
В дополнительной потребности рабочих нуждаются и другие предприятия, входящие в систему Министерства промышленности.