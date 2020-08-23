Участники марша направились к площади Государственного флага. Силовики перекрыли проспект

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Часть участников «Марша новой Беларуси» после остановки в районе гостиницы «Планета» продолжила движение по проспекту Победителей к площади Государственного флага.

Рядом с площадью находится Дворец независимости — рабочая резиденция Лукашенко.

На подступах к дворцу силовики перекрыли проспект по всей ширине с помощью специальной техники. Стянуто более ста человек живой силы. Они выстроились цепью от проезжей части до забора дворцовой территории.

Фото TUT.by

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Марш новой Беларуси Город: Минск

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