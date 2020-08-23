Видеофакт. Лукашенко прилетел во Дворец независимости с автоматом в руках

Лукашенко как-то говорил, что готов защищать свою власть «если надо — с оружием в руках, если надо — один». Сегодня он это почти продемонстрировал.

Лукашенко прилетел на территорию Дворца независимости на вертолете в сопровождении автоматчиков. В руках у Лукашенко также был автомат Калашникова, правда, без рожка.

Неужели, человек, заявляющий, что за него 80% населения страны, готов стрелять в свой народ?

Сегодня участники «Марша новой Беларуси» дошли почти до Дворца независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Все подходы ко дворцу были перекрыты омоновцами, другими спецподразделениями и спецтехникой, в том числе бронированной.

Какое-то время несколько тысяч человек стояли напротив силовиков и военной техники. Они скандировали «Уходи!» и «Уволен!». Затем люди развернулись и ушли обратно в сторону центра города.

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