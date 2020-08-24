«Бавария» выиграла Лигу чемпионов

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Мюнхенская «Бавария», одолев «Пари Сент-Жермен», стала победительницей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото из микроблога «Баварии»

Победу баварцам принес точный удар Кингсли Комана на 59-й минуте —1:0.

Отметим, что это лишь третья победа мюнхенцев в главном клубном турнире Старого света в новейшее время, а всего — шестая (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20).

Ранее мы сообщали, что победителем Лиги Европы УЕФА стала «Севилья».

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Тэги: Лига чемпионов ФК Бавария Персона: Кингсли Коман

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