Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь
Сегодня днем погоду на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
- Брест +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
- Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);
- Гомель +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +23..25°C (вероятность осадков 10-15%);
- Минск +23..25°C (вероятность осадков 5-10%).
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