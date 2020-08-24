Неустойчивая воздушная масса накрыла Беларусь

/ Общество
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Сегодня днем погоду на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +23..+25°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Гродно +24..+26°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +23..25°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Минск +23..25°C (вероятность осадков 5-10%).

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Тэги: погода

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