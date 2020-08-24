В Гомеле на «зебре» такси насмерть сбило пешехода

/ Происшествия
Просмотров: 169

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Гомеле.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 22-летний таксист за рулем «Фольксваген Поло» сбил 49-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался на месте.

«Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело», — отметили в ГАИ.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?