МВД угрожает уголовными делами участникам акций протеста

/ Общество
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Сотрудники милиции составили вчера 79 протоколов об административных правонарушениях. Речь идет об участниках акций протеста.

Всего МВД насчитало всего 20 тысяч человек, которые участвовали в воскресном мероприятии сторонников перемен.

«По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственности», — подчеркнули в милицейском ведомстве.

Независимые СМИ сообщили, что в Минске несмотря на дождь и ненастную погоду на улицы вышло порядка 100 тысяч человек.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: МВД акции протеста

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