ГАИ проведет спецмероприятие

На протяжении почти двух недель сотрудники Госавтоинспекции будут проводить на дорогах страны специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!»

Как сообщается, эта традиционная акция проводится в связи с окончанием каникул и началом нового учебного года (с 25 августа по 5 сентября).

Комплекс мероприятий направлен на «профилактику детского дорожного травматизма».

В эти дни правоохранители проведут с учениками классные часы, конкурсы, викторины, кинолектории, спортивно-обучающие занятия, чтобы напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут дежурить сотрудники милиции.

«Инспекторы ГАИ проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения со стороны пешеходов, подающих плохой пример юным участникам дорожного движения», — сообщили в дорожной милиции.

В эти, отметили в ГАИ, весь транспорт в светлое время суток должен осуществлять движение с включенным ближним светом фар.

Водителей призвали «быть особо внимательными при проезде пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта». Только увидев маленького пешехода, приближающегося к переходу, плавно снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановиться. Будьте особенно осторожны во дворе: из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок.