Задержан сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун

/ Общество
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В Солигорске 24 августа задержан сопредседатель стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун, сейчас он в местном РОВД, сообщает официальный телеграм-канал стачкома.

«По имеющейся у нас информации, на всех членов стачкома ОАО «Беларуськалий» будут составлены протоколы и заведены дела за организацию и участие в «несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении. — Также из достоверных источников есть информация, что в ближайшее время членов стачкома начнут задерживать и доставлять в РОВД для дальнейших разбирательств. Исходя из текущей ситуации и информации, которой мы владеем, мы обязаны предупредить о возможных задержаниях тех, кто в стачке».

19 августа на митинге в центре Солигорска представители стачкома «Беларуськалия» заявили о готовности начать голодовку, если на бастующих шахтеров будет оказываться давление: угрозы, увольнения, силовое воздействие. В стачкоме подчеркнули, что согласно Конституции рабочие «имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку».

На митинге был обнародован список требований стачкома, в числе которых:

  • признать результаты выборов президента недействительными;
  • привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов;
  • освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными;
  • не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке.

На тот момент, по сведениям стачкома, была остановлена работа трех из четырех обогатительных фабрик, но часть рабочих выдавала руду на поверхность из-за давления администрации предприятия.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового производства калийных удобрений. Продукция предприятия экспортируется более чем в 120 стран. 100% акций «Беларуськалия» принадлежат Республике Беларусь. По последним официальным данным, на предприятии работает более 16 тысяч человек.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Беларуськалий забастовки Персона: Анатолий Бокун Город: Солигорск

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