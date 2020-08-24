Белорусы, несмотря на оптимизм Лукашенко, продолжают умирать от COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 70 645 (+177 за последние сутки), скончалось 646 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования несколько снизилось — днем ранее их было зафиксировано 183 и пять смертей, до этого — 175 и 160 новых случаев.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 68 925 пациентов (86 за последние сутки). Таким образом, излечилось 97,7% заболевших.

Проведено 1 477 939 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 3864.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

Александр Лукашенко 24 августа, назначая Дмитрия Пиневича исполняющим обязанности министра здравоохранения, отметил работу Минздрава во время распространения коронавируса.

«Должен признать, что работали неплохо. Особенно во втором периоде этой болезни. Может быть, вначале не совсем мы были активны, не совсем понимали что-то. Но очень быстро разобрались, рассортировали людей, выделили клиники для больных коронавирусом, запас коек создали, аппаратов искусственной вентиляции легких, научили людей лечить и помогали регионам. Это большой плюс в вашей биографии, это очень большой актив. И у вас, и у Натальи Ивановны, как у уполномоченного по городу Минску», — сказал он.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что коронавирус пока не исчез. «Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то, — констатировал он. — Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит».

«Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее», — сказал Лукашенко.

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