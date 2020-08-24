Зеленский наградил Михалка званием народного артиста Украины

Музыканты Сергей Михалок (Brutto) и Михаил Фома (Dzidzio) получили звания народного артиста Украины. Награды лично вручил президент Украины Владимир Зеленский во время праздничного выступления на Софиевской площади.

«Присвоить почетное звание заслуженного артиста Украины певцу, артисту, режиссеру Михаилу Фоме и музыканту, солисту группы Brutto Сергею Михалку», — сообщил ведущий церемонии награждения.

Сергей Михалок — один из основателей групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto. Песня «Воины света» стала одним из символов Евромайдана.