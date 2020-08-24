На площади Независимости в Минске проходит стихийный митинг

/ Общество
Просмотров: 2106

На площади Независимости в Минске около 19:00 собралось около сотни человек — это молодые люди, некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Они общаются, скандируют «Жыве Беларусь!», «Свободу!», выступают по очереди в формате «свободного микрофона», поют.

Источник: t.me/bnkbel

Митингующие высказывают свое отношение к событиям в стране, выражают поддержку бастующим рабочим и независимым СМИ, которые заблокированы властями.

Несколько человек были задержаны сотрудниками милиции сразу после начала сбора.

Сейчас митинг продолжается, люди в штатском ведут видеосъемку, милиция пока не вмешивается в происходящее.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: белорусская оппозиция митинг задержания активистов Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Ковалькова: Координационный совет не ставит цель захвата власти

Ковалькова: Координационный совет не ставит цель захвата власти

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

Тихановская не отказывается от проведения митинга-концерта 6 августа в Минске

Заводил винтить, остальных запугать. Как решили гасить «подписную революцию»

Заводил винтить, остальных запугать. Как решили гасить «подписную революцию»

В Минске пятый раз митинговали против союза с Россией

В Минске пятый раз митинговали против союза с Россией