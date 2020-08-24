Глава МВД Украины назвал отличие Майдана и протестов в Беларуси

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Евромайдан и события в Беларуси могут казаться подобными, но между ними есть фундаментальное различие. В чем именно отличие на пресс-конференции рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения страны. И это фундаментальное различие, его нужно учитывать», — передает korrespondent.net слова министра.

Кулеба добавил, что настоящую, действенную поддержку Запада Украина начала чувствовать уже после Майдана.

«Я считаю, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ. И уже на основе того выбора, который будет им сделан, Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь», — добавил он.

Вместе с тем министр отметил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.
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Тэги: Беларусь-Украина белорусская оппозиция Персона: Дмитрий Кулеба

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