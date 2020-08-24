В Южной Корее сообщили о впавшем в кому Ким Чен Ыне

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Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна.

Он сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной, хотя официальных назначений на эту должность не было.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.

По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы «снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики».
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Тэги: КНДР кома Персона: Ким Чен Ын Ким Ё Чжон Город: Пхеньян

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