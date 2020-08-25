Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
Во вторник, 25 августа, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов.
Будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике пройдут дожди (местами ливни). Ожидаются грозы.
Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:
- Брест +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Витебск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Могилев +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).
Во время грозы спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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