Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

Во вторник, 25 августа, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов.

Будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике пройдут дожди (местами ливни). Ожидаются грозы.

Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

Брест +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Витебск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Могилев +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.