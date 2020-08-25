Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

/ Общество
Просмотров: 344

Во вторник, 25 августа, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов.

Будет облачно с прояснениями. Практически по всей республике пройдут дожди (местами ливни). Ожидаются грозы.

Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного (при грозах порывистый). Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Витебск +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Могилев +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

Во время грозы спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода грозы

Другие материалы на эту тему:

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси