Хренин привел отдельные воинские части в высшую степень боевой готовности

Министр обороны Виктор Хренин распорядился провести третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

Таким образом военное руководство хочет убедиться в способности и готовности подразделений «выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью», а также «усовершенствовать боевую выучку войск».

Как отмечается, в ходе проверки отдельные воинские части будут приведены в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса.

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