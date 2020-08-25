Свежий номер «Народнай Волi» отпечатан в Подмосковье — он уже в Минске

Редакция «Народной Волi» нашла возможность печатания газеты.

На прошлой неделе Белорусский дом печати не стал печатать тираж, сославшись на неисправность оборудования.

Как заявлял главный редактор издания Иосиф Середич, выпуск продолжится (он даже отмечал, что готов печатать газету даже в Новосибирске).

Как сообщила замглавреда Марина Коктыш, свежий номер газеты успешно отпечатан и уже даже доставлен в Минск.

В выходных данных типографией указана АО «Прайм прин Москва» (Московская область, город Долгопрудный). Тираж указан — 22040 экземпляров.

Фото Марины Коктыш