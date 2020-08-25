Девальвация рубля продолжается
Белорусский рубль продолжает лететь в тартарары. Утро на БВФБ началось с очередного резкого роста основных иностранных валют.
По данным на 10:20 они торгуются на следующих рубежах:
российский рубль — 3,494 белорусского рубля за 100 российских (+0,0587 пункта);
евро — 3,0711 белорусского рубля (0,0521 пункта);
доллар — 2,6026 белорусского рубля (+0,0472 пункта).
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