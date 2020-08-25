Большая часть собравшихся на площади Независимости людей разошлась, были точечные задержания

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Большая часть людей, собравшихся вечером 25 августа на площади Независимости в Минске, после 21:00 разошлась.

При этом журналистами были замечены точечные задержания некоторых людей в районе площади. Было задержано как минимум несколько человек, которых привозили на улицу Берсона за Красным костелом, где стоит автозак и несколько микроавтобусов.

По состоянию на 21:05 на площади Независимости оставалось несколько сотен человек из тех, кто собрался здесь по случаю годовщины провозглашения независимости Республики Беларусь (25 августа 1991 года). Люди периодически скандируют, поют песни, светят фонариками мобильных телефонов. 

С улицы Советской, прилегающей к площади Независимости, уехали водометы, полтора десятка тентованных грузовиков, автозаки и два автомобиля с колючей проволокой. Они находились в этом районе с середины дня.
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Тэги: белорусская оппозиция акция протеста Город: Минск

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