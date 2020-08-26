Власть бьет по независимым СМИ — журналисты грозят санкциями за цензуру

Вторую неделю крупнейшие общественно-политические негосударственные СМИ не могут напечатать свои тиражи в Белорусском доме печати. Официальные причины — поломка оборудования либо отсутствие расходных материалов. При этом государственные издания продолжают выходить.

«Комсомольская правда в Белоруссии» не появилась в свет 18 и 20 августа. Номера за 21, 22 и 25 августа были отпечатаны в Долгопрудном (Московская область), в розницу купить их можно только в крупных магазинах, а также в редакции.

Номера выходящей два раза в неделю «Народной воли» за 21 и 25 августа тоже отпечатаны в Долгопрудном. После отказа БДП выпустить в свет номер за 21 августа главный редактор газеты Иосиф Середич созвал пресс-конференцию. «Народная воля» будет печататься, где только сможет: в подполье в Беларуси, в том же Смоленске, в Москве, даже в Новосибирске, если понадобится. Тщетны усилия тех, кто ставит препятствия на пути газеты», — сказал Середич.

25 августа не вышел очередной номер еженедельника «Свободные новости плюс». В редакционном комментарии на сайте газеты говорится: «Объяснения точно такие же, как в ситуации с нашими коллегами из других негосударственных СМИ, — поломка машины, проблемы с техникой. Понятно одно: идет зачистка информационного поля, людей пытаются отгородить от правдивого слова. Когда власть поймет, что грубым давлением, запретами назревшие в обществе проблемы не решатся, никто не знает». Материалы не отпечатанного номера размещены в свободном доступе на сайте «СН плюс».

В этот же день в продаже не появился и очередной выпуск еженедельника «БелГазета». «Об окончательном отказе в печати стало известно утром в день выхода. До этого мы получили информацию от рядовых сотрудников Дома печати о том, что ожидается некая отмашка сверху по поводу того, печатать нас или нет», — сообщил БелаПАН главный редактор «БелГазеты» Кирилл Живолович.

«В руководстве типографии не могут четко сформулировать претензии к нам. За сутки я услышал семь тысяч версий. То будто что-то не так с иллюстрациями в номере, то технические проблемы с типографскими машинами, то часть работников не вышла на работу, то в текстах наших колумнистов есть призывы к свержению власти, то им собственный хештэг #ябатька не нравится, то всплывают некие новые обязательства в наших договорных отношениях с типографией, то заходит речь из любимой у них конфигурации «ну, вы же все понимаете», — отметил Живолович.

По его словам, на утро 26 августа продолжался поиск вариантов, чтобы читатели получили номер. «Проблема в том, что помимо отказа в печати нам блокируют и возможности распространения. Есть выход — печать в других типографиях, в том числе в России или Литве. Но со стороны одного из наших государственных партнеров, который обеспечивает доставку газеты подписчикам, звучат странные намеки о том, что они готовы брать издание для распространения только из дома печати», — сообщил главред издания.

«Если сформулировать нашу позицию литературно, то мы справимся, а вот людям, которые занялись откровенной цензурой, я обещаю: вы ответите. Временем, совестью и другим ущербом для себя, включая невозможность свободно выезжать в демократические страны. Это коснется всех, кто сегодня трусливо прячет свои задницы в кустах Дома печати и других государственных органов», — заявил Живолович.

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