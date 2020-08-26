В Гомеле на работе погиб слесарь

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Гомельские следователи проводят проверку по факту гибели на производстве.

Как сообщается, трагедия произошла накануне на территории одного из предприятий Гомеля.

«Слесарь-сантехник для проведения ремонтных работ спустился в технологический колодец, чтобы перекрыть подачу воды в трубе. Внутри колодца у 58-летнего мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Работники предприятия для оказания ему помощи спустили в колодец на веревке другого сантехника, но последнему тоже стало плохо и его вытащили», — отметили в СК.

Прибывшие сотрудники МЧС извлекли из колодца слесаря-сантехника. Медики констатировали его смерть. Второй работник госпитализирован.
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Тэги: гибель на производстве Город: Гомель

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