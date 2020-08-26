Представители КГК и налоговой инспекции проводят внеплановую проверку в «Комсомольской правде»

В минскую редакцию газеты «Комсомольская правда» 26 августа пришли с проверкой представители Комитета государственного контроля и налоговой инспекции. Об этом БелаПАН сообщила Наталья Галезник — генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС», которое является издателем газеты.

«Это совместная проверка госконтроля и налоговой, — сказала она. — Пришли шесть человек. Проверка внеплановая. Причины ее нам не объяснили».

По словам Галезник, проверка продлится до 6 октября.

С 18 августа у издания возникли проблемы с печатью номеров. Госпредприятие «Белорусский дом печати» (подчинено Управлению делами президента), где ранее печаталась «Комсомольская правда» пояснило это поломкой печатного станка. На прошлой неделе газета не была напечатана трижды.

На первой полосе номера за 18 августа, который так и не вышел в печать, была фотография наиболее масштабной в истории страны акции сторонников перемен, которая прошла 16 августа в Минске.

Один из последних отпечатанных номеров газеты вышел со свидетельствами участников протестов о жестокости силовиков, избиениях в отделениях милиции и изоляторах. Номер был проиллюстрирован фотографиями полученных гражданами увечий.