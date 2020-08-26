Силовики разогнали митинг оппозиции на площади Независимости

Некоторых участников митинга на площади Независимости задержали. Около ста человек заперли в Красном костеле, но позднее выпустили.

Источник: t.me/nexta_live

Вечером 26 августа власти отключили мобильный интернет и приступили к зачистке площади. Там находятся десятки омоновцев и автозаки.

Часть протестующих собралась у Главпочтамта. Скандируют «Трибунал!»

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