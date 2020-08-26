Польша впустила десятки тяжело раненых белорусов без виз

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше. Попали они на территорию страны-соседки, по словам Моравецкого, без виз.

Премьер-министр 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщает Польское агентство печати.

«Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши. Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места», — сказал премьер.

В Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19. Литва, например, из-за ситуации после выборов разрешила въезд белорусам, которые едут с «особыми гуманитарными политическими целями».

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Тэги: Беларусь-Польша милицейское насилие ОМОН Персона: Матеуш Моравецки Город: Варшава

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