Минздрав уволил директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека

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Известный белорусский кардиолог, ученый Александр Мрочек больше не директор РНПЦ «Кардиология». Его уволили по инициативе нанимателя — Минздрава.

Александр Мрочек руководил РНПЦ «Кардиология» 12 лет, награжден медалью Франциска Скорины. Утром 27 августа он ездил в Минздрав, где ему сообщили об увольнении. С сегодняшнего дня Александр Геннадьевич больше не директор РНПЦ, передает TUT.by.

После силовых разгонов акций протеста медики РНПЦ «Кардиология» выходили на акции против насилия. Также они поддерживали своего задержанного коллегу, анестезиолога-реаниматолога РНПЦ «Кардиология» Олега Черноокого и стояли с его портретами в цепи солидарности. Более того, они написали письмо на имя министра внутренних дел Юрия Караева, чтобы их коллегу освободили. 13 августа его отпустили из ИВС в Жодино.

Кто будет руководить центром вместо Мрочека, он сам пока не знает. Исполняющей обязанности будет Маргарита Бельская, сейчас она заместитель директора по научной работе.
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Тэги: РНПЦ Кардиология РНПЦ кардиологии увольнение Минздрав Персона: Александр Мрочек

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