Адвоката Ольги Ковальковой не пустили к ней на Окрестина

Адвокату Евгению Маслову не разрешили встретиться с подзащитной Ольгой Ковальковой, сообщает штаб Виктора Бабарико.

Соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова отбывает 10 суток административного ареста в ЦИП на Окрестина. Адвокату не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на сложную эпидемологическую обстановку. Также ему было отказано в ознакомлении задержанной с копией жалобы на решение Заводского суда.

Адвокат подает жалобу от своего имени в Минский городской суд, а также жалобу в прокуратуру на нарушение права Ковальковой на защиту.

Ольга Ковалькова, члена Координационного совета и доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку.