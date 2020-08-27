Адвоката Ольги Ковальковой не пустили к ней на Окрестина

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Адвокату Евгению Маслову не разрешили встретиться с подзащитной Ольгой Ковальковой, сообщает штаб Виктора Бабарико.

Соратница Светланы Тихановской Ольга Ковалькова отбывает 10 суток административного ареста в ЦИП на Окрестина. Адвокату не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на сложную эпидемологическую обстановку. Также ему было отказано в ознакомлении задержанной с копией жалобы на решение Заводского суда.

Адвокат подает жалобу от своего имени в Минский городской суд, а также жалобу в прокуратуру на нарушение права Ковальковой на защиту.

Ольга Ковалькова, члена Координационного совета и доверенного лица экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, была задержана ОМОНом у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку.
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Тэги: ЦИП на Окрестина Координационный совет для трансфера власти Персона: Ольга Ковалькова Евгений Маслов

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