Членов стачкомов БГУ и БНТУ вызывают в прокуратуру

Как сообщил БелаПАН член стачкома БГУ Михаил Волчек, 26 августа преподавателей, подписавших петицию с политическими требованиями к руководству вуза, начали по телефону вызывать в прокуратуру.

«Пока никто не ходил, но кого-то пугают каким-то уголовным делом. Детали не говорили по телефону. В повестке — приглашают просто на разговор», — сказал он.

По словам Волчека, его пока не беспокоили, потому что он не числится в самом университете, но его супруге Светлане, которая является координатором стачкома, звонили. «Сначала приглашали в деканат, потом — в прокуратуру Московского района Минска», — добавил он.

Давление также началось на членов стачкома Белорусского национального технического университета (БНТУ). Одна из его координаторов сообщила БелаПАН, что 26 августа ей и еще нескольким студентам архитектурного факультета из деканата поступила информация, что в течение ближайших дней их планируют вызвать в КГБ «для допроса как организаторов стачкома».

Собеседница отметила, что идет давление и на преподавателей — некоторые удаляются из чата, в котором обсуждается петиция к руководству вуза и дальнейшие действия стачкома. Есть и такие, кто был независимым наблюдателем или волонтером на президентских выборах и вынужденно покинул страну.

Как сообщалось, 19 августа у главного корпуса БГУ собралось около 300 студентов и преподавателей университета. Они выстроились в цепь с плакатами общественно-политического содержания. В ходе акции стачком вуза провел сбор подписей под петицией с требованиями на имя ректора. Авторы петиции заявили о нарушении их права на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления, на жизнь и безопасность, защиту от посягательств на свободное выражение своей позиции. Они также потребовали выступить с заявлением в поддержку отставки Лукашенко; прекращения насилия и наказания виновных в избиениях и пытках задержанных мирных граждан; немедленного освобождения политзаключенных и всех необоснованно задержанных, прекращения преследования за политические взгляды; отставки Центризбиркома; проведения повторных честных выборов с допуском независимых наблюдателей. В случае невыполнения требований представители университета обещали начать 1 сентября забастовку.

Аналогичную акцию и сбор подписей провели 24 августа представители БНТУ. Помимо политических они высказали требования к ректорату гарантировать студентам, преподавателям и работникам вуза безопасное обучение и нахождение на работе/учебе вне зависимости от их политических убеждений без потери зарплат/стипендий и должностей, без отчислений, а также гарантировать защиту в случае поступления угроз, травли и запугивания их по политическим мотивам со стороны третьих лиц. Авторы петиции просили ректора дать согласие на проведение мирных собраний студентов на территории БНТУ во внеучебное время для обсуждения важных для студенчества вопросов.