Фуру с гуманитарной помощью из Польши для бастующих рабочих не пропускают в Беларусь, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Уже 12 часов транспорт с гуманитарной помощью от польского профсоюза "Солидарность" стоит на польско-белорусской границе, остановлен белорусскими службами», — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Получить комментарий в Государственном таможенном комитете БелаПАН пока не удалось.

Польский профсоюз «Солидарность» объявил о создании фонда помощи «Солидарность с Беларусью», в рамках которого будут собирать средства для конкретной помощи бастующим в Беларуси. Профсоюз уже внес в фонд 1 млн злотых (более 700 тысяч белорусских рублей). Два дня назад лидер «Солидарности» Петр Дуда сообщил польскому изданию Wiadomosci, что 26 августа профсоюз отправит в Беларусь гуманитарную помощь — нескольких десятков тонн продуктов, которые «могут пригодиться на рабочих местах во время забастовки».