Запланированное 1 сентября открытие 101-го сезона Купаловского театра не состоится

Запланированное 1 сентября открытие 101-го сезона в Национальном академическом театре имени Янки Купалы не состоится, сообщили БелаПАН в пресс-службе театра.

«Ничего не обсуждалось и не говорилось, сезона не может быть, мы не можем играть ни одного спектакля из репертуара», — отметили в пресс-службе.

26 августа из Купаловского театра уволилось 56 сотрудников, в том числе 36 актеров. Среди них народные и заслуженные артисты, ведущие мастера сцены Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Павел Харланчук-Южаков, Зоя Белохвостик, Наталья Васильева-Кочеткова, Елена Сидорова, Арнольд Помазан, Олег Гарбуз, Светлана Аникей, Андрей Ковальчук, Михаил Зуй, Роман Подоляко. На данный момент в труппе осталось около 20 человек. Уволились также режиссеры, редакторы, администраторы, артисты оркестра, руководитель литературно-драматургической части. Вместе с ними театр покинул худрук Николай Пинигин.

Некоторые из уволившихся актеров были задействованы в «Павлинке» (этим спектаклем должен был открываться новый сезон) и других сентябрьских постановках.

По информации пресс-службы, сейчас Купаловский театр, который в этом году планировал отметить 100-летие, «находится на простое», сотрудников внутрь здания пускают, но не всех.

Проблемы у коллектива начались в середине августа, когда купаловцы вместе со своим гендиректором Павлом Латушко публично осудили фальсификации президентских выборов и произвол силовиков. 17 августа Латушко был уволен. В знак солидарности с ним сотрудники театра начали массово подавать заявления об уходе.

18 августа в Купаловский театр приехал министр культуры Юрий Бондарь. Он не согласился с тем, что Латушко уволили по политическим мотивам, и выразил обеспокоенность тем, «как театр начнет творческий сезон в такой атмосфере». В ответ сотрудники театра заявили, что нового сезона не будет, и посоветовали Бондарю подать в отставку.

В тот же день временно исполняющим обязанности директора театра был назначен первый замминистра культуры Валерий Громада. Вечером 18 августа по его распоряжению в театре появились сотрудники департамента охраны. На следующее утро на дверях вывесили объявление, что 19 и 20 августа в театре выходные дни, потому что в здании проходит санитарно-эпидемиологическая обработка. Купаловцы расценили происходящее как «захват театра».