Лукашенко опять пугает: не меняйте валюту — ограбят

Обсуждая сегодня ситуацию на валютном рынке, Александр Лукашенко выступил с предостережением тех, кто меняет валюту.

Как пишет president.gov.by , ему уже докладывают об ограблениях людей, которые меняли деньги, о чем стало известно преступникам.

«Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим», — сообщил Лукашенко.

Напомним, в Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер.

Представители банковского сектора и аналитики финансового рынка однозначно утверждают, что в основе роста курсов иностранных валют лежат внутренние причины.

«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.

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