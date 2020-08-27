Лукашенко опять пугает: не меняйте валюту — ограбят
Обсуждая сегодня ситуацию на валютном рынке, Александр Лукашенко выступил с предостережением тех, кто меняет валюту.
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«Я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим», — сообщил Лукашенко.
Напомним, в Беларуси в последнее время рост курсов иностранных валют приобрел постоянный характер.
Представители банковского сектора и аналитики финансового рынка однозначно утверждают, что в основе роста курсов иностранных валют лежат внутренние причины.
«Когда падает белорусский рубль ко всем иностранных валютам — это говорит о том, что растет внутренний спрос на иностранную валюту», — подчеркнул финансовый аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии БелаПАН.
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