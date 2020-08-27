Лукашенко грозит отправить студентов в армию, если те выйдут на улицу
Александр Лукашенко пообещал «принять меры» в отношении студентов, которым предоставлена отсрочка от армии, за участие в акциях протеста.
Как заявил он 27 августа на совещании по вопросам работы промышленных предприятий, «ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать. У нас отечество в опасности».
По его словам, с таким предложением к нему обратился министр обороны. «Я говорю: еще студенты за парты не сели, поэтому не надо обсуждать этот вопрос. Но это один из вариантов. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» — приводит
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