В Бресте задержана глава городской организации БСДП (Грамада) Анна Канюс

В Бресте 27 августа задержана председатель городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс.

Как сообщил БелаПАН член обкома брестской областной партийной структуры Валентин Лазаренков, Канюс задержали примерно в 14.00 у здания Ленинского РОВД, куда политик пришла узнать, за что несколькими часами ранее задержали председателя Брестской областной структуры БСДП (Грамада) Игоря Масловского.

«К Канюс подошел сотрудник милиции и спросил, что она делает у РОВД. После ответа Канюс милиционер предложил ей пройти в здание райтодела и подождать там. Через 20 минут Канюс мне позвонила и сказала, что ее задержали за участие в несанкционированном массовом мероприятии», — сказал Лазаренков.

Масловского задержали 27 августа в Бресте около 11.20 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Коммунистической и доставили в Ленинский РОВД.

«Сегодня в Бресте идет охота на наших партийных активистов, потому что мы выступаем за перемены», — заявил Лазаренков.