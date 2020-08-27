Белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши

Посол Беларуси в Варшаве Владимир Чушев 27 августа вызван в МИД Польши, сообщил заместитель министра иностранных дел Мартин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Беларуси в адрес Польши сегодня в 15.00 (16.00 по минскому времени. — БелаПАН) посол Республики Беларусь был вызван в Министерство иностранных дел Республики Польша», — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Александр Лукашенко 27 августа заявил, что в отношении Беларуси началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал он на совещании по развитию организаций Министерства промышленности.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, «давить на государство».

В этих условиях, заявил Лукашенко, страна вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что массовые протесты в Беларуси координируют организаторы из Польши, Великобритании и Чехии, а управляют всем США.

«Нам готовили эту вот заварушку… Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами», — сказал он 21 августа, посещая агрокомбинат «Дзержинский» в Минской области.

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