Архиепископ Кондрусевич: никто не пытается начать диалог, хотя все духовенство к этому побуждает

В стране продолжается конфронтация, а протесты не прекращаются, заявил председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, комментируя в интервью информагентству KAI (Katolicka Agencja Informacyjna) нынешнюю ситуацию в стране.

Перевод интервью с польского языка опубликован на портале Римско-католического костела в Беларуси.

«Никто не пытается начать диалог, хотя православная церковь, католическая церковь, протестанты, иудеи и мусульмане постоянно к этому побуждают, — отметил Кондрусевич. — О диалоге также постоянно говорит оппозиция. Ситуация остается патовой. Нет также особого желания посредничества между властями и оппозицией со стороны стран Европейского союза. Мы слышим о попытках в этом направлении со стороны некоторых государственных лидеров, в частности канцлера Германии Ангелы Меркель, но пока они не дали никаких результатов».

«Хоть что-то сдвинулось — Генеральная прокуратура Беларуси создала межведомственную комиссию, которая должна расследовать акты насилия, произошедшие на улицах белорусских городов. Об этом в прошлую пятницу меня лично проинформировал министр внутренних дел Беларуси. Хорошо, что она создана, но неизвестно, кто входит в ее состав и как она будет действовать», — добавил католический иерарх.

Председатель ККЕБ отметил, что широкий резонанс получила межконфессиональная и межрелигиозная молитва за Отечество, которая состоялась 18 августа в минском костеле святых Симеона и Елены. Он подчеркнул, что духовенство «прежде всего побуждает к диалогу и прощению», хотя это, «наверное, очень трудно, особенно для тех, кто пострадал». Вместе с тем он видит «особую опасность» в углублении разделения в обществе.

«Телесные раны заживут, но духовные раны не удастся быстро залечить, — считает архиепископ Кондрусевич. — Поэтому большую роль в этом должны будут сыграть все христианские церкви и общины, а также представители других религий, действующих в Беларуси. Мы прежде всего поощряем к диалогу, из которого может родиться прощение».

Комментируя предостережения Александра Лукашенко от того, чтобы конфессии не вмешивались в политику, католический иерарх заверил, что «ни костел, ни другие церкви и религиозные общины не занимаются политикой».

«Как католики мы руководствуемся социальным учением костела. Согласно принципам, которых придерживается также православная церковь, мы имеем право оценивать происходящее с моральной точки зрения. Мы не подстрекаем людей, а призываем к согласию и примирению», — пояснил он.

Архиепископ Кондрусевич выразил надежду на то, что события в Беларуси завершатся мирно, так как «белорусы по своей натуре люди мирные». По его словам, его надежду «подкрепляет и то, что после трех дней протестов с человеческими жертвами сейчас стало относительно спокойно, хотя постоянно продолжаются задержания», но, «к счастью, до актов насилия дело не доходит».

На вопрос, чем может сейчас помочь белорусскому народу польский костел, католический иерарх ответил: «От костела в Польше мы ждем прежде всего солидарности и молитвы».

«Архиепископ Станислав Гандецки, глава польского епископата, уже обратился с таким призывом к полякам, — отметил он. — Будет хорошо, если на него откликнется как можно больше людей, которые будут помнить о Беларуси. Пока мы ждем только этого. Возможно, будущее подскажет и другие формы помощи».

Костел в Беларуси, сказал Кондрусевич, хотел бы, чтобы власти Польши «вместе со всем Европейским союзом выступили в роли посредников, чтобы наконец стороны конфликта сели за стол переговоров».

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