Официальный представитель ГУВД: не знаю, когда отпустят задержанных журналистов

/ Общество
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Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила цель задержания на площади Свободы в Минске журналистов (на данный момент они находятся в УВД Октябрьского района) — «для выяснения личности».

На возражение, что при освещении уличных акций журналисты все необходимые документы берут с собой, Ганусевич сказала БелаПАН: «У меня нет информации такой, с собой у них документы, не с собой у них документы».

Она также не знает, когда журналистов отпустят: «Пока этого тоже не могу сказать».

Позже пресс-служба МВД сообщила, что «журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены».

Более 20 журналистов было задержано около 18 часов перед началом шествия верующих от площади Свободы к Красному костелу.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов потребовала от властей прекратить давление на прессу.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста задержания журналистов Персона: Наталья Ганусевич Город: Минск

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