Политолог: Кремль будет думать о замене Лукашенко, ведь он продолжит испытывать терпение Путина

«Беларусь своей драмой завершает распад СССР. Именно белорусы ставят в этом процессе точку, размораживая остатки советскости», — такое мнение высказала известный российский политолог Лилия Шевцова.

Белорусский протест стал событием, к которому ни Запад, ни Россия оказались не готовы, считает она. Беларусь показала, что конфликт между единовластием и его выборной легитимацией можно разрешить, отказавшись либо от выборов, либо от единовластия, «иначе страну будет штормить».

«Беларусь стала тестом для Запада как глобального проекта, защищающего демократические ценности. Запад тест провалил. Лишь бы не повторить украинский сценарий, лишь бы не спровоцировать Россию — эти страхи сформировали западную реакцию на Белорусский Август», — полагает Шевцова.

По ее мнению, дело не только в лицемерии западных элит, «дело в западной модели, которая требует разрешения конфликта через компромиссы».

«Но эта модель не способна разрешить конфликт общества с диктатором, если он не готов отступить. Более того, Запад не готов к конфронтации с ядерным государством, которое смотрит на мир через призму баланса сил и сдерживания», — отмечает политолог.

Как считает Шевцова, оптимальным для западного сообщества был бы «армянский сценарий», о чем говорят сами западные политики: смена режима, но сохранение Беларуси в сфере интересов России.

Однако «Россия выбрала иной сценарий: сохранение Беларуси в сфере притяжения России при сохранении Лукашенко». «Конечно, Кремль будет размышлять о замене Батьки. Ведь он продолжит испытывать путинское терпение. Явно не лучший вариант для контроля над страной-вассалом. Но замена — дело будущего», — уверена Шевцова.

При этом Россия, поддержав Лукашенко, «отныне несет ответственность за его садизм и насилие; за истерзанных, задержанных, пропавших без вести», «за его готовность превратить Беларусь в сталинградский плацдарм войны с Западом».

Шевцова призвала не списывать Запад: «Да, либеральные демократии не решили белорусскую проблему. Но Беларусь имеет в Европе лоббистов в лице балтийско-нордического блока плюс Польша. Десятки тысяч людей в Литве, которые встали в живую цепь, чтобы поддержать белорусский протест, — это фактор моральной силы. Западная машина разворачивается медленно. Но остановить ее трудно, когда она начнет движение. Вопрос в том, готова ли она начать движение».

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