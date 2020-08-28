Четверо задержанных в Минске журналистов остаются в ИВС

Четверо из 50 задержанных накануне вечером в Минске журналистов остаются в ИВС, в их отношении составлены протоколы за участие в несанкционированной акции, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Журналистов, в числе которых были и сотрудники БелаПАН Захар Щербаков, Сергей Сацюк и Татьяна Коровенкова, задержали на площади Свободы и площади Независимости, где вечером 27 августа прошли акции сторонников перемен.

Всех представителей СМИ доставили в РУВД для проверки документов. Практически всех после процедуры отпустили.

В отношении четырех журналистов, которые отказались разблокировать свои смартфоны и передать их для проверки сотрудникам милиции, составлены протоколы за участие в несанкционированной акции. Это Екатерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда.

В числе задержанных был и шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен сегодня должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Корреспондента БелаПАН Татьяну Коровенкову из РУВД забрала скорая медпомощь. Журналистка отказалась передать свой телефон сотрудникам милиции для поверки, и ей стали угрожать доставкой в центр изоляции правонарушителей. У журналистки поднялось давление, и ей вызвали «скорую».

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