ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие

Сегодня во всех регионах Беларуси Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения.

Это традиционная акция ГАИ, которая проходит в последнюю пятницу каждого месяца.

На этот раз девиз Дня — «Будь примером своему ребенку!».

Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщили в ГАИ, главными причинами такого рода детских повреждений являются:

переход дороги в неположенном месте;

нарушение правил управления велосипедом;

неожиданный выход на дорогу перед близко идущим транспортом.

Дорожная милиция призывает родителей:

ежедневно напоминать детям о безопасном поведении на дорогах и во дворах;

убеждаться, что они будут кататься на велосипеде в безопасном месте, а не на проезжей части;

пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места.

Также есть рекомендации и для водителей:

будьте осторожны и внимательны за рулем;

соблюдайте скоростной режим;

уменьшайте скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, учреждений образования, где есть наибольшая вероятность появления на проезжей части детей;

соблюдайте правила перевозки маленьких пассажиров.

Также напомним, что с 25 августа по 5 сентября в стране проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».