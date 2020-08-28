ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие

/ Общество
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Сегодня во всех регионах Беларуси Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения.

Это традиционная акция ГАИ, которая проходит в последнюю пятницу каждого месяца.

На этот раз девиз Дня — «Будь примером своему ребенку!».

Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Как сообщили в ГАИ, главными причинами такого рода детских повреждений являются:

  • переход дороги в неположенном месте;
  • нарушение правил управления велосипедом;
  • неожиданный выход на дорогу перед близко идущим транспортом.

Дорожная милиция призывает родителей:

  • ежедневно напоминать детям о безопасном поведении на дорогах и во дворах;
  • убеждаться, что они будут кататься на велосипеде в безопасном месте, а не на проезжей части;
  • пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места.

Также есть рекомендации и для водителей:

  • будьте осторожны и внимательны за рулем;
  • соблюдайте скоростной режим;
  • уменьшайте скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, учреждений образования, где есть наибольшая вероятность появления на проезжей части детей;
  • соблюдайте правила перевозки маленьких пассажиров.

Также напомним, что с 25 августа по 5 сентября в стране проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».
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Тэги: ГАИ

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