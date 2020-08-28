ГАИ проводит по всей стране спецмероприятие
Сегодня во всех регионах Беларуси Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения.
Это традиционная акция ГАИ, которая проходит в последнюю пятницу каждого месяца.
На этот раз девиз Дня — «Будь примером своему ребенку!».
Акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Как сообщили в ГАИ, главными причинами такого рода детских повреждений являются:
- переход дороги в неположенном месте;
- нарушение правил управления велосипедом;
- неожиданный выход на дорогу перед близко идущим транспортом.
Дорожная милиция призывает родителей:
- ежедневно напоминать детям о безопасном поведении на дорогах и во дворах;
- убеждаться, что они будут кататься на велосипеде в безопасном месте, а не на проезжей части;
- пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места.
Также есть рекомендации и для водителей:
- будьте осторожны и внимательны за рулем;
- соблюдайте скоростной режим;
- уменьшайте скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, учреждений образования, где есть наибольшая вероятность появления на проезжей части детей;
- соблюдайте правила перевозки маленьких пассажиров.
Также напомним, что с 25 августа по 5 сентября в стране проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!».