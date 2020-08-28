На дорогах западного направления ожидается большое скопление военной техники

С 28 по 31 августа в Беларуси пройдут комплексные тактические учения на гродненском направлении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе учений «спланированы перемещения значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего назначения».

Для перемещения военной техники будут задействованы дороги в следующих направлениях: район озера Юбилейного — Добровольщина — Гневенщина — Немейши — Бакуны (28 августа); Фолюш — Подлабенье — Пушкари — Заречанка — Колбаска — Белые Болоты (29 августа); Дайлидки — Жукевичи, Бросты — Соломенка, Дайлидки — Квасовка, Каменка — Колпаки, Сухмени — Зарубичи (30 августа).

«Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными на данных участках дороги, принимая во внимание сложившиеся погодные условия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министерство также сообщает, что в состав сводной группировки войск, которая задействована в комплексных тактических учениях, включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

По информации Минобороны, в настоящее время разведывательные подразделения 11-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465-й ракетной бригады и 336-й реактивной артиллерийской бригады проводят занятия по предметам боевой подготовки, частью сил несут боевое дежурство по плановым целям.

На 230-м общевойсковом полигоне в рамках мероприятий боевой подготовки с мотострелковыми и танковыми подразделениями 6-й ОМБР проводятся контрольные занятия по огневой подготовке.

На 227-м общевойсковом полигоне проводятся батальонные тактические учения с боевой стрельбой с мотострелковым батальоном со средствами усиления 19-й ОМБР.

На 174-м учебном полигоне Доманово с зенитными ракетными артиллерийскими дивизионами 6-й и 11-й ОМБР проводятся контрольные занятия по специальной подготовке.

В рамках решения других задач, отмечает Минобороны, выполняются полеты самолетов Як-130 116-й штурмовой авиационной бригады по охране государственной границы в воздушном пространстве. Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществят мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки.