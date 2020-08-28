Биржа: валюты ушли в отрыв на торгах 28 августа

/ Экономика
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом всех основных иностранных валют.

Свои сегодняшние сессии они закрыли на следующих отметках:

  • российский рубль — 3,5702 белорусского рубля за 100 российских (+0,0289 пункта);
  • евро — 3,1668 белорусского рубля (+0,0177 пункта);
  • доллар — 2,6631 белорусского рубля (+0,0019 пункта).

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Тэги: валюта

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