Лукашенко грозит Евросоюзу: мы им покажем, что такое санкции

Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных мер в связи с вероятными санкциями со стороны Евросоюза в отношении официального Минска.

Фото president.gov.by

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко 28 августа в Орше.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что поручил правительству внести предложение «о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие».

«Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — сказал Лукашенко.