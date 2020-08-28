Председатель ОБСЕ: Беларусь должна немедленно улучшить ситуацию с правами человека — прямо сейчас, без всяких «если» и «но»

«Я обращаюсь сегодня к властям Беларуси: используйте этот момент, чтобы перейти от конфронтации к диалогу», — заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама 28 августа на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ по обсуждению ситуации в Беларуси.

«Для того чтобы страна двигалась вперед максимально безопасно и надежно, потребуется взаимопонимание и сотрудничество внутри Беларуси», — сказал Рама, подчеркнув, что ОБСЕ может этому содействовать (видеотрансляция его вступительного слова велась на сайте ОБСЕ).

При этом Рама отметил, что ОБСЕ не должна вмешиваться во внутренние дела Беларуси. «Какими бы ни были наши мнения, если мы хотим играть конструктивную роль, нам не следует вмешиваться во внутренние дела между властями Беларуси и белорусским обществом, которое протестует на улицах, — сказал он. — Какими бы сильными ни были чувства, которые мы, как личности, можем испытывать, наблюдая за происходящим, если мы хотим играть эту конструктивную роль, нам не следует принимать чью-то сторону».

ОБСЕ может выступить координатором диалога, чтобы помочь Беларуси выйти из сложившейся ситуации, предложил Рама.

«Мы искренне надеемся, что будет положительный отклик на это предложение со стороны правительства Беларуси. Я готов сделать так, чтобы это работало — вовлекать, слушать, понимать и поддерживать всеми возможными способами, — сказал Рама. — Председательство ОБСЕ будет неустанно и терпеливо работать над созданием условий, способствующих процессу».

При этом, подчеркнул он, должно быть «немедленное и значительное улучшение ситуации в области прав человека в стране».

«Не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас, без всяких «если» и «но», — заявил Рама. — Невозможно поверить в то, что может быть надежный процесс диалога, если одна из сторон стремится уничтожить саму суть плюралистического общества».

Рама отметил, что ситуация в Беларуси должна быть «урегулирована в Минске и самим народом страны при полном уважении суверенитета, независимости и прав человека».

Свое выступление председатель ОБСЕ закончил обращением к белорусским властям, а также другим членам ОБСЕ.

«К белорусским властям: пожалуйста, дайте этому предложению шанс. Воспользуйтесь этой возможностью для Беларуси, чтобы перейти от конфронтации и раздоров к диалогу и примирению, — сказал Рама. — К членам ОБСЕ: давайте попытаемся сделать эту работу, хоть мы и знаем, что это будет нелегко. Мы обязаны сделать так, чтобы голоса мужчин, женщин и детей Беларуси были услышаны, чтобы они могли определить свое будущее через диалог, а не насилие».

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